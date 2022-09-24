УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье через Кривой Рог
Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)
"Укрзализныця" назначает ежедневный дополнительный ночной скорый поезд №276/275 "Киев - Запорожье" через Кривой Рог. Он будет курсировать, начиная с 28 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться во время светлой части суток", - говорится в сообщении.
Расписание поезда из Киева
- Киев 21:36;
- Кривой Рог 07:12;
- Запорожье 11:55.
Расписание поезда из Запорожья
- Запорожье 14:35;
- Марганец 16:16;
- Никополь 16:57;
- Кривой Рог 20:25;
- Киев 05:48.
Как сообщалось, "Укрзализныця" запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.