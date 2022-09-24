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УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье через Кривой Рог

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Украина, Суббота 24 сентября 2022 18:39
УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье через Кривой Рог Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" назначает ежедневный дополнительный ночной скорый поезд №276/275 "Киев - Запорожье" через Кривой Рог. Он будет курсировать, начиная с 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться во время светлой части суток", - говорится в сообщении.

Расписание поезда из Киева

  • Киев 21:36;
  • Кривой Рог 07:12;
  • Запорожье 11:55.

Расписание поезда из Запорожья

  • Запорожье 14:35;
  • Марганец 16:16;
  • Никополь 16:57;
  • Кривой Рог 20:25;
  • Киев 05:48.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

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Укрзализныця
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