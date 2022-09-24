УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье через Кривой Рог

Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Укрзализныця" назначает ежедневный дополнительный ночной скорый поезд №276/275 "Киев - Запорожье" через Кривой Рог. Он будет курсировать, начиная с 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться во время светлой части суток", - говорится в сообщении. Расписание поезда из Киева Киев 21:36;

Кривой Рог 07:12;

Запорожье 11:55. Расписание поезда из Запорожья Запорожье 14:35;

Марганец 16:16;

Никополь 16:57;

Кривой Рог 20:25;

Киев 05:48.