ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя через Кривий Ріг

Новость на русском →
Україна, Субота 24 вересня 2022 18:39
УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя через Кривий Ріг Фото: УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" призначає щоденний додатковий нічний швидкий потяг №276/275 "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг. Він курсуватиме, починаючи з 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби", - йдеться в повідомленні.

Розклад потягу з Києва

  • Київ 21:36;
  • Кривий Ріг 07:12;
  • Запоріжжя 11:55.

Розклад потягу з Запоріжжя

  • Запоріжжя 14:35;
  • Марганець 16:16;
  • Нікополь 16:57;
  • Кривий Ріг 20:25;
  • Київ 05:48.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запускає вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Мешканці столиці зможуть дістатися будь-якого району міста перед комендантською годиною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю