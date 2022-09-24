УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя через Кривий Ріг

Фото: УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Укрзалізниця" призначає щоденний додатковий нічний швидкий потяг №276/275 "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг. Він курсуватиме, починаючи з 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби", - йдеться в повідомленні. Розклад потягу з Києва Київ 21:36;

Кривий Ріг 07:12;

Запоріжжя 11:55. Розклад потягу з Запоріжжя Запоріжжя 14:35;

Марганець 16:16;

Нікополь 16:57;

Кривий Ріг 20:25;

Київ 05:48.