УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя через Кривий Ріг
Фото: УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" призначає щоденний додатковий нічний швидкий потяг №276/275 "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг. Він курсуватиме, починаючи з 28 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби", - йдеться в повідомленні.
Розклад потягу з Києва
- Київ 21:36;
- Кривий Ріг 07:12;
- Запоріжжя 11:55.
Розклад потягу з Запоріжжя
- Запоріжжя 14:35;
- Марганець 16:16;
- Нікополь 16:57;
- Кривий Ріг 20:25;
- Київ 05:48.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запускає вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Мешканці столиці зможуть дістатися будь-якого району міста перед комендантською годиною.
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