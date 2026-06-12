ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

УЗ назначила дополнительные поезда в Карпаты: когда и как будут курсировать

12:29 12.06.2026 Пт
2 мин
Как успеть купить билеты на желаемый поезд?
aimg Татьяна Веремеева
УЗ назначила дополнительные поезда в Карпаты: когда и как будут курсировать Фото: На выходных в Карпаты будут курсировать дополнительные поезда (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Карпаты в ближайшие выходные. Они будут курсировать между Киевом, Раховом и Мукачево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие поезда добавили

Перевозчик назначил дополнительные поезда:

  • №251/252 "Киев - Рахов - Киев";
  • №277/278 "Киев - Мукачево - Киев".

Из Киева поезда будут отправляться 12 и 14 июня, а в обратном направлении - 13 и 15 июня.

Почему назначили дополнительные рейсы

В "Укрзализныце" объяснили, что решение связано со значительным ростом спроса на путешествия в Карпатский регион накануне выходных.

Назначить дополнительные рейсы удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава и использованию вагонов, которые недавно прошли ремонт на собственных производственных мощностях компании.

Билеты на дополнительные рейсы уже доступны для приобретения через мобильное приложение и на официальном сайте "Укрзализныци".

Как выхватить билеты

Напомним, ранее "Укрзализныця" сообщила, что начался самый пиковый период года. Ежедневно компания фиксирует около 340 тысяч запросов на билеты и перевозит около 80 тысяч пассажиров. В летний сезон конкуренция за места на популярных направлениях может вырасти до шести-семи желающих на один билет.

В "Укрзализныце" призывают пассажиров заблаговременно планировать путешествия, ведь продажа билетов на большинство поездов стартует за 20 суток до отправления. Чем раньше начать поиск и бронирование, тем больше шансов приобрести билет на нужный рейс.

Кроме того, пассажирам советуют использовать функцию автовыкупа в мобильном приложении УЗ. Достаточно указать желаемый поезд и дату поездки, а система автоматически оформит билет, как только он станет доступным.

Для военных и их семей также предусмотрен отдельный резерв мест. Оформить такие билеты можно через приложение "Армия+".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Карпаты Поезда
Новости
Сначала деньги, потом - реформа ТЦК: Свириденко раскрыла детали изменений для военных
Сначала деньги, потом - реформа ТЦК: Свириденко раскрыла детали изменений для военных
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой