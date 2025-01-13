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На 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поезд

Понедельник 13 января 2025 16:56
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На 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поезд Один из поездов УЗ будет ездить быстрее (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - ускоряет один из дневных региональных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какой региональный поезд УЗ будет ездить быстрее

В "Укрзализныце" рассказали, что ускоряют на 40 минут - в обоих направлениях - дневной региональный поезд №824/823 сообщением "Днепр - Харьков".

Отмечается, что в сообщении "Днепр - Харьков" поезд №824 курсирует ежедневно, кроме среды.

Время отправления:

  • из Днепра - в 16:09;
  • прибытие в Харьков с 21 января - в 20:03 (вместо 20:46).

Между тем в сообщении "Харьков - Днепр" поезд №823 курсирует также ежедневно, кроме четверга:

  • отправление из Харькова с 22 января - в 9:33 (вместо 9:42);
  • прибытие в Днепр - в 13:22 (вместо 14:11).

В УЗ уточнили, что на этом маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЕПЛ2Т:

  • с вагонами второго класса;
  • с отдельными местами для перевозки пассажиров с инвалидностью;
  • с двумя вагонами, оборудованными креплением для перевозки велосипедов.

В завершение пассажирам напомнили, что билеты на поезд можно приобрести:

  • в приложении "Укрзализныци";
  • на официальном сайте УЗ;
  • в чат-боте.

На 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поездНа 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поезд

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу для пассажиров.

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