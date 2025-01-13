На 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поезд
Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - ускоряет один из дневных региональных поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Какой региональный поезд УЗ будет ездить быстрее
В "Укрзализныце" рассказали, что ускоряют на 40 минут - в обоих направлениях - дневной региональный поезд №824/823 сообщением "Днепр - Харьков".
Отмечается, что в сообщении "Днепр - Харьков" поезд №824 курсирует ежедневно, кроме среды.
Время отправления:
- из Днепра - в 16:09;
- прибытие в Харьков с 21 января - в 20:03 (вместо 20:46).
Между тем в сообщении "Харьков - Днепр" поезд №823 курсирует также ежедневно, кроме четверга:
- отправление из Харькова с 22 января - в 9:33 (вместо 9:42);
- прибытие в Днепр - в 13:22 (вместо 14:11).
В УЗ уточнили, что на этом маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЕПЛ2Т:
- с вагонами второго класса;
- с отдельными местами для перевозки пассажиров с инвалидностью;
- с двумя вагонами, оборудованными креплением для перевозки велосипедов.
В завершение пассажирам напомнили, что билеты на поезд можно приобрести:
- в приложении "Укрзализныци";
- на официальном сайте УЗ;
- в чат-боте.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу для пассажиров.
Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.