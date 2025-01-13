На 40 минут в обоих направлениях. УЗ ускоряет популярный региональный поезд

Национальный перевозчик пассажиров и грузов - "Укрзализныця" - ускоряет один из дневных региональных поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В завершение пассажирам напомнили, что билеты на поезд можно приобрести :

В УЗ уточнили, что на этом маршруте курсирует капитально восстановленный электропоезд ЕПЛ2Т:

Между тем в сообщении "Харьков - Днепр" поезд №823 курсирует также ежедневно, кроме четверга:

Отмечается, что в сообщении "Днепр - Харьков" поезд №824 курсирует ежедневно, кроме среды.

В "Укрзализныце" рассказали, что ускоряют на 40 минут - в обоих направлениях - дневной региональный поезд №824/823 сообщением "Днепр - Харьков" .

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила в скоростных поездах важную услугу для пассажиров.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.