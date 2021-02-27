УЗ припинить посадку і висадку пасажирів в Івано-Франківській області 9 березня

У зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину в Івано-Франківській області вводяться обмеження на залізничне сполучення. Але до 8 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці" .

Повідомляється, що згідно з постановою Кабінету міністрів, "Укрзалізниця" з 9 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку і посадку пасажирів в регіоні.

"Наголошуємо, що до 8 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть безперешкодно дістатися до місця призначення залізницею", - йдеться в повідомленні.