УЗ прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области 9 марта

В связи с "красной зоной" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 8 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до приостановки продажи.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци" .

Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров, "Укрзализныця" с 9 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

"Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге", - говорится в сообщении.