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УЗ прекратит посадку и высадку пассажиров в Ивано-Франковской области 9 марта

Автор: РБК-Украина

В связи с "красной зоной" адаптивного карантина в Ивано-Франковской области вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. Но до 8 марта включительно пассажиры смогут добраться до места назначения, если билет был куплен до приостановки продажи.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Сообщается, что согласно постановлению Кабинета министров, "Укрзализныця" с 9 марта и до конца действия усиленного карантина в Ивано-Франковской области приостановит высадку и посадку пассажиров в регионе.

"Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе УЗ приостановила продажу на поезда, которые едут в Ивано-Франковскую область и обратно. В связи с тяжелой ситуацией с COVID-19 в регионе действуют ограничения "красной зоны".

На утро 27 февраля в Украине снова более 8 000 новых случаев COVID. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

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Новости Украины УкрзализныцяИвано-Франковская областьКарантин
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