RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час: что известно

Фото: УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети на участке "Люботин-Ковяги" задерживается несколько поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Речь идет о следующих поездах:

  • №1/2 "Ивано-Франковск - Харьков" на 55 минут;
  • №45/46 "Харьков - Ужгород" на 55 минут;
  • №723/722 "Харьков - Киев" на 55 минут.

"По состоянию на 15:12 повреждение электросети уже устранено и тяги №№723/722 и 1/2 первыми возобновили движение. Время задержки будет уменьшаться", - добавили в компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила курсирование дополнительного поезда №272/271 "Киев - Запорожье". Рейс начнет движение уже с 27 июля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця продлила маршрут поезда №25/26 "Одесса - Яремче".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця