УЗ сообщила о задержке некоторых поездов минимум на час: что известно

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети на участке "Люботин-Ковяги" задерживается несколько поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Речь идет о следующих поездах:
"По состоянию на 15:12 повреждение электросети уже устранено и тяги №№723/722 и 1/2 первыми возобновили движение. Время задержки будет уменьшаться", - добавили в компании.
Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила курсирование дополнительного поезда №272/271 "Киев - Запорожье". Рейс начнет движение уже с 27 июля.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця продлила маршрут поезда №25/26 "Одесса - Яремче".
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