УЗ повідомила про затримку деяких потягів мінімум на годину: що відомо

Через відсутність напруги в контактній мережі на дільниці "Люботин-Ков'яги" наразі затримується декілька потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Мова йде про наступні потяги:
"Станом на 15:12 пошкодження електромережі вже усунено і тяги №№723/722 та 1/2 першими поновили рух. Час затримки буде зменшуватись", - додали в компанії.
Як повідомлялось, "Укрзалізниця" призначила курсування додаткового потягу №272/271 "Київ - Запоріжжя". Рейс розпочне рух вже з 27 липня.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця продовжила маршрут потягу №25/26 "Одеса - Яремче".
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