Укрзалізниця продовжила маршрут потягу Одеса - Яремче

Укрзалізниця продовжила маршрут потягу №25/26 Одеса - Яремче. Тепер потяг курсуватиме й до Ворохти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

За новим маршрутом з Одеси потяг вирушить вже 29 липня, а з Ворохти - з 30 липня. "Крім того, з 14 серпня поїзди №781/782 Київ - Черкаси та №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький робитимуть зупинки на станції Миронівка", - пише пресслужба.