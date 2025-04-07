Штрафы на железной дороге. За какие нарушения пассажиры поездов рискуют "влететь" на деньги
Не все пассажиры знают, что даже мелкое нарушение правил "Укрзализныци" может привести к штрафу. Сумма наказания составляет от нескольких десятков до сотен гривен.
РБК-Украина со ссылкой на КУоАП рассказывает, за какие нарушения могут оштрафовать пассажиров "УЗ".
За какие нарушения могут оштрафовать пассажиров "УЗ"
Статья 110 КУоАП за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта предусматривает следующие наказания:
- повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, стекла локомотивов и вагонов влечет за собой наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 510 гривен);
- курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в неустановленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения, а также в метрополитенах влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 5 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 340 гривен).
Пассажиров "УЗ" могут наказать за повреждение имущества компании и курение в поездах (фото: Getty Images)
Статья 109 КУоАП также определяет, за какие нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте могут оштрафовать украинцев:
- самовольный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка во время движения поезда, проезд на подножках и крышах вагонов, самовольная без надобности остановка поезда предусматривает наложение штрафа от 7 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 119 до 255 гривен);
- повреждение железнодорожного пути и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 510 гривен) и на должностных лиц - от 20 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 1020 гривен);
- выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах грозят предупреждением или наложением штрафа от 2 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 гривен);
- нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через железнодорожные пути, выпас скота вблизи железнодорожных путей влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 гривен) и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц от 15 до 25 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 255 до 425 гривен);
- подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут повлечь нарушение движения поездов влечет за собой наложение штрафа от 15 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 255 до 680 гривен).
В случае безбилетного проезда пассажиров штрафуют на сумму, равную десятикратной стоимости билета.
Читайте также о том, как найти билеты на "Укрзализныцю", если их нет на нужную дату.
Ранее мы писали о том, что нельзя перевозить пассажирам в "УЗ".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.