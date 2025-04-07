Штрафы на железной дороге. За какие нарушения пассажиры поездов рискуют "влететь" на деньги

Не все пассажиры знают, что даже мелкое нарушение правил "Укрзализныци" может привести к штрафу. Сумма наказания составляет от нескольких десятков до сотен гривен.

РБК-Украина со ссылкой на КУоАП рассказывает, за какие нарушения могут оштрафовать пассажиров "УЗ".

Статья 109 КУоАП также определяет, за какие нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте могут оштрафовать украинцев:

Пассажиров "УЗ" могут наказать за повреждение имущества компании и курение в поездах (фото: Getty Images)

Читайте также о том, как найти билеты на "Укрзализныцю", если их нет на нужную дату.

Ранее мы писали о том, что нельзя перевозить пассажирам в "УЗ".

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