УЗ предупредила об изменениях в ряде межгосударственных рейсов из-за аварии в Венгрии

Сегодня, 12 мая, "Укрзализныця" предупредила об изменениях в ряде межгосударственных рейсов из-за аварии в Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
"Венгерские коллеги продолжают ликвидацию последствий железнодорожной аварии вблизи Уйфегерто, следовательно, по меньшей мере, до конца недели сохранятся изменения в маршрутах и расписаниях поездов", - сообщили в компании.
Напомним, что утром 7 мая грузовой поезд, перевозивший железную руду из Украины, следовал со станции Загонь в Австрию. Некоторые вагоны с маркировкой Rail Cargo Austria перевернулись, и из них высыпались перевозимые железорудные окатыши.
"Вероятно, понадобится несколько дней, чтобы восстановить железнодорожный путь после аварии грузового поезда", - заявил на пресс-конференции на месте происшествия руководитель региональной дирекции железной дороги в Дебрецене MAV Zrt. Аттила Ходнад.
По их словам, изменения коснутся сообщения Украина - Венгрия - Австрия, а именно:
Беспересадочные вагоны Киев - Вена и Вена - Киев через продолжительное время в дороге, вызванной объездом поврежденного участка железной дороги, будут следовать только в Будапешт.
Пассажиры с билетами в Вену могут воспользоваться поездами Будапешт - Вена, которые ежечасно отправляются со станции Будапешт-Келети.
В обратном направлении отправление из Вены без изменений в 16:42, однако не в украинских беспересадочных вагонах, а на поезде EC 149 "Хортобадь" Вена - Захонь (который из-за аварии ограничен в Дебрецен).
По прибытию в Будапешт вас будут ждать украинские беспересадочные вагоны, которые через объезд проблемного участка прибудут в Киев в 07:48 утра (вместо 18:30 предыдущих суток) в составе поезда №60 Чоп - Киев.
Поезда №31/33/34 "Латорица" Будапешт - Мукачево - Будапешт будут следовать без изменений маршрута и расписания движения, однако пассажирам будет предложена пересадка на автобусы на поврежденном участке Дебрецен - Ньиредьхаза.
Беспересадочный вагон Вена - Чоп будет курсировать только до станции Дебрецен, без изменений в расписании движения.
Лодочные рейсы Захонь - Чоп - 6 раз в сутки, без изменений.
Ранее РБК-Украина сообщало, чтов связи с ЧП на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена-Киев, отправившиеся из Вены в воскресенье, 7 мая, опаздывают на 6 часов.
Как сообщалось, "Укрзализныця" в следующем месяцепланирует запустить тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза.
Напомним, с 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена-Чоп-Вена . Он позволит удобнее возвращаться из Австрии и Венгрии в Украину.
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