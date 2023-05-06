"Укрзализныця" намерена запустить в Евросоюз новый тип поездов: подробности

Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Тимофей Мураховский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rail Insider .

По его словам, компания уже успешно опробовала платформу для контрейлерных перевозок во внутригосударственном сообщении. На очереди – отправление через границу.

"Мы совершили тестовый прогон платформы, на которой стоял не тягач и полуприцеп, а именно полуприцеп. Это испытание очень успешно прошло. У нас есть возможность сформировать парк около 100 платформ. Это будет очень инновационная для Украины разработка перевозок. Планируем в этом месяце совершить первую тестовую перевозку за границу. Очень надеемся, что на следующий месяц мы запустим первый тестовый поезд с контрейлерами", – заявил Мураховский.

Он также подчеркнул, что проводятся результативные переговоры с партнерами в Польше по осуществлению контрейлерных перевозок. Введение регулярных контрейлерных перевозок позволит сократить логистические расходы и решить дефицит водителей.

Контрейлеры – это автомобильные прицепы, приспособленные для буксировки седельными тягачами в составе автопоезда по автомобильным дорогам и для безопасной перевозки по железным дорогам на специализированных платформах.

Основное преимущество контрейлерных перевозок перед стандартными автопоездами — поезд может доставить на большое расстояние сразу несколько десятков полуприцепов, что позволяет снизить стоимость перевозок.