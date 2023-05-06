"Укрзализныця" намерена запустить в Евросоюз новый тип поездов: подробности
"Укрзализныця" в следующем месяце планирует запустить тестовый контрейлерный поезд в страны Евросоюза.
Об этом заявил директор по коммерческой работе и логистике "Укрзализныци" Тимофей Мураховский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rail Insider.
По его словам, компания уже успешно опробовала платформу для контрейлерных перевозок во внутригосударственном сообщении. На очереди – отправление через границу.
"Мы совершили тестовый прогон платформы, на которой стоял не тягач и полуприцеп, а именно полуприцеп. Это испытание очень успешно прошло. У нас есть возможность сформировать парк около 100 платформ. Это будет очень инновационная для Украины разработка перевозок. Планируем в этом месяце совершить первую тестовую перевозку за границу. Очень надеемся, что на следующий месяц мы запустим первый тестовый поезд с контрейлерами", – заявил Мураховский.
Он также подчеркнул, что проводятся результативные переговоры с партнерами в Польше по осуществлению контрейлерных перевозок. Введение регулярных контрейлерных перевозок позволит сократить логистические расходы и решить дефицит водителей.
Контрейлеры – это автомобильные прицепы, приспособленные для буксировки седельными тягачами в составе автопоезда по автомобильным дорогам и для безопасной перевозки по железным дорогам на специализированных платформах.
Основное преимущество контрейлерных перевозок перед стандартными автопоездами — поезд может доставить на большое расстояние сразу несколько десятков полуприцепов, что позволяет снизить стоимость перевозок.
Ранее мы писали, что АО "Укрзализныця" возобновило транзит украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши, прекращенный 15 апреля.
Также сообщалось, что с 24 апреля "Укрзализныця" запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена. Он позволит удобнее возвращаться из Австрии и Венгрии в Украину.
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