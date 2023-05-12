УЗ попередила про зміни в низці міждержавних рейсів через аварію в Угорщині

Сьогодні, 12 травня, "Укрзалізниця" попередила про зміни в низці міждержавних рейсів через аварію в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Угорські колеги продовжують ліквідацію наслідків залізничної аварії поблизу Уйфегерто, відтак щонайменше до кінця тижня збережуться зміни у маршрутах та розкладах поїздів", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, що вранці 7 травня вантажний потяг, який перевозив залізну руду з України, прямував зі станції Загонь до Австрії. Деякі вагони з маркуванням Rail Cargo Austria перекинулися, і з них висипалися залізорудні окатиші, що перевозилися.

"Ймовірно, знадобиться кілька днів, щоб відновити залізничну колію після аварії вантажного потяга", - заявив на прес-конференції на місці події керівник регіональної дирекції залізниці в Дебрецені MAV Zrt. Аттіла Ходнад.

За їх словами, зміни торкнуться сполучення Україна - Угорщина - Австрія, а саме:

Безпересадкові вагони Київ - Відень та Відень - Київ через довший час у дорозі, що спричинене обʼїздом пошкодженої ділянки залізниці, прямуватимуть лише до Будапешта.

Пасажири з квитками до Відня можуть скористатися поїздами Будапешт - Відень, які щогодини відправляються зі станції Будапешт-Келеті.

У зворотному напрямку відправлення з Відня без змін о 16:42, проте не в українських безпересадкових вагонах, а на поїзді EC 149 "Хортобадь" Відень - Захонь (який через аварію обмежений до Дебрецена).

По прибуттю у Будапешт на вас чекатимуть українські безпересадкові вагони, які через обʼїзд проблемної ділянки прибудуть до Києва о 07:48 ранку (замість 18:30 попередньої доби) у складі поїзда №60 Чоп - Київ.

Поїзди №31/33/34 "Латориця" Будапешт - Мукачево - Будапешт слідуватимуть без змін у маршруті та розкладі руху, проте пасажирам буде запропонована пересадка на автобуси на пошкодженій дільниці Дебрецен - Ньїредьхаза.

Безпересадковий вагон Відень - Чоп курсуватиме лише до станції Дебрецен, без змін у розкладі руху.

Човникові рейси Захонь - Чоп - 6 разів на добу, без змін.