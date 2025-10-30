ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

УЗ предупредила о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев

Четверг 30 октября 2025 18:31
UA EN RU
УЗ предупредила о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев Фото: поезд Варшава-Киев временно изменил маршрут (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Поезд №68/67 Варшава-Киев 30 октября будет курсировать с изменениями. По техническим причинам будет дополнительная пересадка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Сегодняшний рейс из Варшавы будет проходить с небольшими изменениями - по техническим причинам будет дополнительная пересадка", - говорится в сообщении.

Как будет организована поездка:

  1. На станции Варшава-Всходня садитесь в любой из трех дополнительных вагонов поезда Интерсити №12010.
  2. Ваши билеты действительны, места можно занимать в произвольном порядке - главное, чтобы всем было удобно.
  3. В Люблине пассажиры вагонов 1, 2, 3, 5, 6 и 7 пересаживаются в наш поезд №68/67 Варшава-Киев, который далее следует в столицу.
  4. Пассажиры 4-го вагона продолжают путешествие Интерсити №12010 до станции Хелм. Там вас будет ждать дополнительный вагон №16, прицепленный к поезду №20 Хелм-Киев.

Отмечается, что поездная бригада УЗ будет рядом и поможет найти свой вагон и место.

"Мы искренне извиняемся за неудобства - техника иногда подбрасывает сюрпризы, но мы сделали все, чтобы вы все равно комфортно и без стресса добрались домой", - добавили в компании.

Задержки поездов

Напомним, сегодня, 30 октября, в результате вражеского обстрела и обесточивания в Николаевской области пассажирские поезда в регионе курсируют с задержками.

В частности, это касается рейсов:

  • 127 Запорожье-Львов,
  • 128 Львов-Запорожье,
  • 51 Одесса-Запорожье,
  • 7 Харьков-Одесса,
  • 53 Днепр-Одесса.

Также мы сообщали, что в Полтавской области временно изменят движение некоторых поездов "Укрзализныци".

'График движения нескольких поездов в Полтавской области будет временно изменен из-за запланированных ремонтных работ на участке между станциями "Ромодан" и "Гадяч".

Новый график движения пригородных поездов будет действовать с 5 ноября 2025 года.

Продлится такие временные изменения для пассажиров более месяца - до 25 декабря 2025 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Варшава Поезда
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине