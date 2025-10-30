УЗ предупредила о важных изменениях в маршруте поезда Варшава-Киев
Поезд №68/67 Варшава-Киев 30 октября будет курсировать с изменениями. По техническим причинам будет дополнительная пересадка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Сегодняшний рейс из Варшавы будет проходить с небольшими изменениями - по техническим причинам будет дополнительная пересадка", - говорится в сообщении.
Как будет организована поездка:
- На станции Варшава-Всходня садитесь в любой из трех дополнительных вагонов поезда Интерсити №12010.
- Ваши билеты действительны, места можно занимать в произвольном порядке - главное, чтобы всем было удобно.
- В Люблине пассажиры вагонов 1, 2, 3, 5, 6 и 7 пересаживаются в наш поезд №68/67 Варшава-Киев, который далее следует в столицу.
- Пассажиры 4-го вагона продолжают путешествие Интерсити №12010 до станции Хелм. Там вас будет ждать дополнительный вагон №16, прицепленный к поезду №20 Хелм-Киев.
Отмечается, что поездная бригада УЗ будет рядом и поможет найти свой вагон и место.
"Мы искренне извиняемся за неудобства - техника иногда подбрасывает сюрпризы, но мы сделали все, чтобы вы все равно комфортно и без стресса добрались домой", - добавили в компании.
Задержки поездов
Напомним, сегодня, 30 октября, в результате вражеского обстрела и обесточивания в Николаевской области пассажирские поезда в регионе курсируют с задержками.
В частности, это касается рейсов:
- 127 Запорожье-Львов,
- 128 Львов-Запорожье,
- 51 Одесса-Запорожье,
- 7 Харьков-Одесса,
- 53 Днепр-Одесса.
Также мы сообщали, что в Полтавской области временно изменят движение некоторых поездов "Укрзализныци".
'График движения нескольких поездов в Полтавской области будет временно изменен из-за запланированных ремонтных работ на участке между станциями "Ромодан" и "Гадяч".
Новый график движения пригородных поездов будет действовать с 5 ноября 2025 года.
Продлится такие временные изменения для пассажиров более месяца - до 25 декабря 2025 года.