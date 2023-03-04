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УЗ планирует построить новые евроколеи к границе с Польшей

Фото: Украина планирует построить несколько новых железнодорожных колей в Польшу (Виталий Носач, РБК-Украина»
Автор: Елена Черкасец

Украина планирует построить ряд евроколей в Польшу. До конца этого года должны завершить строительство первой евроколеи, которая соединит Львов и Варшаву и будет проходить через города Рава-Русская и Гребенное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

"Мы до конца 2023 года продолжим этот участок во Львов по существующему широкому пути. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава - Львов, без пересадок и изменений шасси", - сообщил директор офиса международных проектов "Укрзализныци" Владимир Шемаев.

Также планируют построить европути из Кракова через Медику и Львов в Ивано-Франковск. Потенциально этот маршрут можно будет продлить по территориям Румынии и Молдовы в Одесский порт.

"До мая 2023 года мы хотим подготовить технико-экономическое обоснование этого проекта. Эта линия может быть важной не только по гражданским причинам, но и по военным, и это повысит шансы на ее финансирование. По крайней мере, такие сигналы мы получаем от Еврокомиссии", - добавил. чиновник "Укрзализныци".

"Укрзализныця" уже заключила договор с польским центральным коммуникационным портом на разработку технико-экономического обоснования скоростной железной дороги Варшава - Львов. Этот проект будут воплощаться отдельно от ранее анонсированной ветви к Раве Русской. Также в планах строительство скоростной линии Варшава - Киев.

Напомним, "Укрзализныця" с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев – Варшава.

Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов. Пока такая услуга становится доступной для пассажиров пригородных электропоездов.

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УкрзализныцяПольша