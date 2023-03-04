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УЗ планує збудувати нові євроколії до кордону з Польщею

Фото: Україна планує побудувати низку залізничних колій до Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олена Черкасець

Україна планує побудувати низку євроколій до Польщі. До кінця цього року мають завершити будівництво першої євроколії, що з'єднає Львів та Варшаву і проходитиме через міста Рава-Руська та Гребенне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську газету Rzeczpospolita.

"Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по існуючій широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава - Львів, без пересадок і змін шасі", - повідомив директор офісу міжнародних проектів "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв.

Також планують побудувати євроколію із Кракова через Медику та Львів до Івано-Франківська. Потенційно цей маршрут можна буде продовжити територіями Румунії та Молдови до Одеського порту.

"До травня 2023 року ми хочемо підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проекту. Ця лінія може бути важливою не лише з цивільних причин, а й з військових, і це підвищить шанси на її фінансування. Принаймні такі сигнали ми отримуємо від Єврокомісії", - додав посадовець "Укрзалізниці".

Наразі "Укрзалізниця" вже уклала договір із польським центральним комунікаційним портом на розробку техніко-економічного обґрунтування швидкісної залізниці Варшава - Львів. Цей проект втілюватимуть окремо від раніше анонсованої гілки до Рави Руської. Також у планах будівництво швидкісної лінії Варшава - Київ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 березня збільшує кількість вагонів на популярному рейсі Київ - Варшава.

Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків. Наразі така послуга стає доступною для пасажирів приміських електропоїздів.

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