УЗ планує збудувати нові євроколії до кордону з Польщею

"Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по існуючій широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава - Львів, без пересадок і змін шасі", - повідомив директор офісу міжнародних проектів "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв.

Також планують побудувати євроколію із Кракова через Медику та Львів до Івано-Франківська. Потенційно цей маршрут можна буде продовжити територіями Румунії та Молдови до Одеського порту.

"До травня 2023 року ми хочемо підготувати техніко-економічне обґрунтування цього проекту. Ця лінія може бути важливою не лише з цивільних причин, а й з військових, і це підвищить шанси на її фінансування. Принаймні такі сигнали ми отримуємо від Єврокомісії", - додав посадовець "Укрзалізниці".

Наразі "Укрзалізниця" вже уклала договір із польським центральним комунікаційним портом на розробку техніко-економічного обґрунтування швидкісної залізниці Варшава - Львів. Цей проект втілюватимуть окремо від раніше анонсованої гілки до Рави Руської. Також у планах будівництво швидкісної лінії Варшава - Київ.