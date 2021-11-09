УЗ передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn в 2022 році

"Укрзалізниця" передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn наступного року. На сьогодні німецька компанія надає українській стороні консультаційні послуги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова на форумі "Україна 30".
"За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року", - зазначив він.
Міністр додав, що у німецької компанії є такий досвід в Казахстані, і він є успішним.
Нагадаємо, в серпні УЗ підписала договір з Deutsche Bahn для розвитку пасажирських перевезень
Меморандум з Deutsche Bahn було укладено в лютому 2020 року. Очікувалося, що менеджерів німецької компанії залучать до управління УЗ за допомогою призначення на керівні посади в правлінні та наглядовій раді.