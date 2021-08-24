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УЗ підписала договір з Deutsche Bahn для розвитку пасажирських перевезень

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 21:22
УЗ підписала договір з Deutsche Bahn для розвитку пасажирських перевезень Фото: УЗ та Deutsche Bahn домовилися про співпрацю (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" підписала договорів з німецькою компанією Deutsche Bahn щодо консалтингу у сфері пасажирських перевезень. Німецькі спеціалісти допоможуть УЗ з розвитком пасажирських перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України.

"Німецька компанія допоможе Укрзалізниці відділити пасажирські перевезення від вантажних, і забезпечити ефективне управління. Консалтинг є першим етапом співпраці, який буде втілено до кінця 2021 року", - зазначили в міністерстві.

Після успішного впровадження консалтингу, УЗ планує залучити команду менеджерів з Deutsche Bahn для безпосереднього управління пасажирськими перевезеннями. Очікується, що це відбудеться вже у 2022 році.

"Передача в управління пасажирських перевезень DB Consulting є першим системним кроком до повної трансформації залізничних перевезень в Україні", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Укрзалізниця Deutsche Bahn
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