UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УЗ передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в 2022 году

Автор: Александр Мороз

"Укрзализныця" передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn в следующем году. На сегодня немецкая компания предоставляет украинской стороне консультационные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова на форуме "Украина 30".

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года", - отметил он.

Министр добавил, что у немецкой компании есть такой опыт в Казахстане, и он является успешным.

Напомним, в августе УЗ подписала договор с Deutsche Bahn для развития пассажирских перевозок

Меморандум с Deutsche Bahn был заключен в феврале 2020 года. Ожидалось, что менеджеров немецкой компании привлекут к управлению УЗ посредством назначения на руководящие должности в правлении и наблюдательном совете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця