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УЗ объяснила, на какие поезда нужно распечатывать билеты и зачем

Украина, Понедельник 10 июня 2024 17:52
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УЗ объяснила, на какие поезда нужно распечатывать билеты и зачем Фото: УЗ объяснила, на какие поезда нужно распечатывать билеты и зачем (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пассажирам, которые планируют поездку международным рейсом в Австрию или Венгрию, нужно распечатывать электронные билеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Международное железнодорожное движение в эти страны осуществляется в партнерстве с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. У них свои правила: билет должен быть распечатан", - отметили в УЗ.

В компании объяснили, что украинские вагоны RIC (прямой поезд №749 Киев - Вена) или венгерский поезд (№146 Чоп - Вена) совершают транзитное движение. При курсировании представители железнодорожных компаний могут проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать данные по статистике и отчетности.

Отмечается, что стоимость распределяется между железными дорогами стран пропорционально количеству километров, которые проехали пассажиры по территории той или иной страны, поэтому проверка билетов является составной частью взаимного контроля.

Всем пассажирам, как приобрели билет в Венгрию или Австрию в приложении, УЗ направляет уведомление о необходимости распечатать только что приобретенный билет.

К тому же, сам бланк билета также содержит маркированную информацию о необходимости распечатать электронный билет.

"Если пассажир по каким-либо причинам не выполнил это требование, то могут возникнуть неприятные ситуации. В частности, железнодорожники соседних стран могут потребовать оплаты за транзитное движение", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" сменила место назначения поездов в Польшу из-за ремонтных работ на польской железной дороге.

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