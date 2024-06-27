"Светит" немалый штраф. За какие нарушения могут наказать пассажиров Укрзализныци

Правила перевозки граждан четко определяют, как должен себя вести пассажир при пользовании транспортом. За некоторые нарушения ему могут выписать штраф.

РБК-Украина рассказывает, за какие нарушения во время поездки Укрзализныцей, можно получить штраф.

За какие нарушения в УЗ можно получить штраф

Статья 110 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание в случае нарушения правил использования средствами железнодорожного транспорта.

В частности, пассажиров могут оштрафовать за повреждение внутреннего оборудования пассажирских вагонов, стекла локомотивов и вагонов. За это нарушение предусмотрено наложение штрафа от десяти до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-510 грн).

Также пассажиры могут быть наказаны за курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в неустановленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения, а также в метрополитенах. За это нарушитель может получить предупреждение или штраф от пяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (85-340 грн).

Также статья 109 КУоАП предусматривает наказание пассажиров за выбрасывание мусора и других предметов из окон и дверей вагонов поездов, проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Такое нарушение влечет предупреждение или наложение штрафа от двух до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-170 грн).

Как накажут за безбилетный проезд в поезде

За безбилетный проезд пассажиру придется оплатить стоимость билета в десятикратном размере. Например, стоимость билета на 91-й поезд по направлению Киев-Львов колеблется в пределах 700 грн (цена зависит от дня недели, на которую куплен билет). Соответственно сумма штрафа в этом случае составит более 7 тыс. грн.

Оплатить штраф можно в кассах и платежных терминалах любого банка или в мобильных банкингах.

Добавим также, что пассажиры имеют право перевозить с собой ручную кладь весом до 36 килограммов, а по объему не более емкости мест, отведенных каждому пассажиру для перевозки ручной клади. Пассажиры с ручной кладью больше указанных величин в вагон не допускаются.