УЗ скасувала посадку пасажирів в трьох містах "червоної зони"

З понеділка, 17 серпня, "Укрзалізниця" скасовує посадку пасажирів зі станцій Самбір, Дубно та Клевань. Також буде закрито продаж квитків на поїзди з цих міст.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

"За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на трьох залізничних станціях здійснюватися тільки висадка пасажирів без посадки", - йдеться в повідомленні.

На станціях Самбір, Дубно та Клевань можна буде здійснюватися висадка пасажирів.

При цьому наголошується, що продаж квитків не буде здійснюватися на наступні поїзди:

№98 / 97Ковель - Київ,

№49 / 50 Київ - Трускавець,

№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ,

№231 / 232 Івано-Франківськ - Генічеськ,

№217 / 218 Київ - Рахів,

№743 / 744 Київ - Львів.

"Пасажири, які відмовляться від поїздки через закриття цих станцій для посадки, зможуть повернути квитки в залізничні каси або через інтернет і отримати 100% відшкодування їх вартості", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна поділили на нові зони карантину, рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відзначимо, що обмеження діятимуть як мінімум 14 днів.