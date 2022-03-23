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УЗ відкриває продаж квитків на Інтерсіті Київ-Пшемисль

Фото: УЗ відкриває продаж квитків на Інтерсіті Київ-Пшемисль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ - Пшемисль. Він відправлятиметься зі столичного вокзалу щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Поїзд № 715 відправлятиметься з Києва щодня о 8:30", - йдеться в повідомленні.

В УЗ повідомили, що квитки вже доступні на сайті, а також в чат-ботах в Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця запустила в Києві рейси Дарниця-Святошин.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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