УЗ открывает продажу билетов на Интерсити Киев-Пшемысль

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезд Интерсити+ сообщением Киев - Пшемысль. Он будет отправляться со столичного вокзала ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .

В УЗ сообщили, что билеты уже доступны на сайте, а также в чат-ботах в Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.

"Поезд №715 будет отправляться из Киева ежедневно в 8:30", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Укрзализныця запустила в Киеве рейсы Дарница - Святошин.

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