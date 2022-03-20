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Укрзалізниця запускає в Києві рейси "Дарниця - Святошин"

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Неділя 20 березня 2022 20:23
Укрзалізниця запускає в Києві рейси "Дарниця - Святошин" Укрзалзниця призначила човникові рейси у Києві (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця запускає з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця - Святошин, які допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що такі рейси допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Зазначається, що поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями.Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30, а останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.

В Укрзалізниці зазначають, що поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

"Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чатботі Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

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Укрзалізниця запускає в Києві човникові рейси "Дарниця - Святошин" (t.me/UkrzalInfo)

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.

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