Укрзалізниця запускає в Києві рейси "Дарниця - Святошин"

Укрзалізниця запускає з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця - Святошин, які допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Повідомляється, що такі рейси допоможуть мешканцям лівого берега Києва дістатися на правий. Зазначається, що поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями.Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30, а останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.

В Укрзалізниці зазначають, що поїзд базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

"Вартість проїзду 15 грн, квитки можна придбати у роз'їзного касира на борту або в офіційному чатботі Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Укрзалізниця запускає в Києві човникові рейси "Дарниця - Святошин" (t.me/UkrzalInfo)