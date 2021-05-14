УЗ відкрила продаж квитків на перші міжнародні поїзди: куди можна буде поїхати

Перші міжнародні залізничні маршрути з України запустять вже з 1 червня. Поїзди курсуватимуть в Угорщину та Австрію.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в Telegram .

Так, "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на пасажирські поїзди прикордонного сполучення за напрямком Чоп-Захонь (Угорщина).

Потяги курсуватимуть з 1 червня щоденно з відправленням із Захоні та Чопа виключно на дільниці Захонь-Чоп-Захонь.

Також УЗ відкрила продаж квитків на 2 безпересадкові вагони за маршрутом Київ-Відень з відправленням із Києва з 1 червня та у зворотному напрямку із Відня з 2 червня щоденно.

"Слідкуйте за інформацією щодо умов в’їзду та діючих обмежень на території іноземних держав на сайті МЗС і відповідних посольств та подорожуйте безпечно", - написав Криклій.

Водночас, міністр наголосив, що контроль за дотриманням усіх протиепідеміологічних заходів буде посилено.