УЗ відкрила продаж квитків на літо в південному напрямку

"Укрзализныця" відкрила продаж квитків на 22 поїзди, які курсуватимуть до морських курортів в Бердянську, Одесі, Генічеську, Миколаєві, Херсоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, на сьогоднішній день не спостерігається дефіцит квитків. В наявності є місця у всіх напрямках.

Зараз в залізничних касах та онлайн можна придбати квитки на наступні літні поїзди:

№ 212/211 Новоолексіївка - Харків з 14 червня по 1 вересня щодня.

№ 215/216 Покровськ - Новоолексіївка з 1 червня по 31 серпня щодня.

№ 227/228 Київ - Бердянськ курсувати з Києва 31 травня, з 2 червня по 22 вересня через день, з Бердянська з 1 червня по 23 вересня через день.

№ 280/279 Жмеринка - Київ - Генічеськ відправленням зі Жмеринки 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 червня, з 5 червня по 21 вересня через день, з Генічеська 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27 червня, з 6 червня по 22 вересня через день, Жмеринка - Дніпро з відправленням зі Жмеринки 29 травня і 2 червня, з Дніпра - 30 травня і 3 червня.

№ 298/297 Київ - Херсон з відправленням з Києва з 30 травня по 22 вересня щодня, з Херсона з 31 травня по 23 вересня щодня.

№ 162/161 Миколаїв - Київ з відправленням з Миколаєва 8, 12, 14, 22, 28, 30 червня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 липня, 2, 10, 16, 20, 24, 26 30 серпня, з Києва 9, 13, 15, 23, 29 червня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 липня, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 серпня.

№ 248/247 Одеса - Житомир з 31 березня щодня.

№ 256/255 Львів - Херсон з відправленням зі Львова 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпень, 4, 8, 12, 16 вересня, з Херсона 15, 19, 23, 27 червня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 липня, 2, 7, 11, 15, 19, 23 , 27, 31 серпня, 5, 9, 13, 17 вересня.

№ 288/287 Одеса - Київ відправленням з Одеси з 14 червня по 1 вересня щодня, крім першого дня тижня і 17 червня, з Києва з 15 червня по 2 вересня щодня, крім другого дня тижня і 18 червня.

№ 190/244/189 Дніпро, Кривий Ріг - Генічеськ відправленням з Дніпра і Кривого Рогу з 5 червня по 9 вересня через день, з Генічеська з 6 червня по 12 вересня через день.

№ 232/231 Генічеськ - Івано-Франківськ відправленням з Генічеська з 6 червня по 10 вересня через день, крім 18 та 20 червня, з Івано-Франківська з 7 червня по 11 вересня через день, крім 19 і 21 червня.

№ 472/552/471 Дніпро, Кривий Ріг - Бердянськ з відправленням з Дніпра і Кривого Рогу з 6 червня по 16 вересня через день, з Бердянська з 7 червня по 17 вересня через день.

№ 213/214 Суми - Одеса відправленням із Сум з 1 червня по 15 вересня через день, з Одеси з 2 червня по 16 вересня через день.

№ 261/262 Харків - Бердянськ відправленням з Харкова з 7 червня по 7 вересня щодня, з Бердянська 3 червня, з 8 червня по 8 вересня щодня.

№ 263/63/264 Харків - Київ - Одеса відправленням з Харкова з 14 червня по 1 вересня щоденно із Києва з 15 червня по 2 вересня щодня, з Одеси з 16 червня по 2 вересня щодня.

№ 272/271 Одеса - Харків відправленням з Одеси з 20 червня по 22 вересня через день, з Харкова з 19 червня по 21 вересня через день.

№ 729/730 Харків - Генічеськ з 13 червня по 1 вересня щодня, крім 2 днів тижня.

№ 114/118 Чернівці - Генічеськ відправленням із Чернівців з 30 травня по 7 вересня щодня, з Генічеська з 1 червня по 9 вересня щодня.

№ 168/167 Львів - Одеса відправленням зі Львова та Одеси 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10 , 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня.

№ 170/169 Львів - Одеса з відправленням зі Львова та Одеси 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 , 26, 29, 30 серпня, 2 і 3 вересня.

№ 243/244 Івано Франківськ - Бердянськ відправленням з Івано-Франківська з 1 червня по 1 вересня щодня, з Бердянська з 3 червня по 3 вересня щодня.

№ 292/294 Ковель - Київ - Одеса з відправленням із Ковеля з 31 травня по 16 вересня щодня, з Одеси з 1 червня по 17 вересня щодня.

Крім того, двом поїздів продовжені маршрути прямування:

№ 76/75 Київ - Кривий Ріг в Херсон. Поїзд відправлятиметься з Херсона 15, 16, 18, 19, 26, 27 червня, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 липня, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30 серпня.

№ 779/780 Суми - Київ у Вінницю. Поїзд буде відправлятися по 6, 7 днях тижня, 14 17, 28 червня і 1 липня.

Також на додаткові рейси відправиться поїзд № 86/85 Львів - Новоолексіївка. Зі Львова з 31 травня по 7 вересня по непарних числах, із Новоолексіївка 1 червня, з 2 червня по 8 вересня по парних.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" на літо продовжила маршрут деяких поїздів до курортних міст. Поїзд № 243/244 Івано-Франківськ - Київ курсуватиме у Бердянськ, а поїзд № 114/118 Чернівці - Київ - Генічеськ.

Крім того, "Укрзалізниця" роз'яснила правила перевезення домашніх тварин, зокрема собак, у поїздах компанії.