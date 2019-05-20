УЗ на літо продовжила маршрути поїздів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд № 243/244 Івано-Франківськ - Київ курсуватиме у Бердянськ, а поїзд № 114/118 Чернівці - Київ - Генічеськ

"Укрзалізниця" на літо продовжила маршрут деяких поїздів до курортних міст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як повідомляється, поїзд № 243/244 Івано-Франківськ - Київ курсуватиме у Бердянськ, а поїзд № 114/118 Чернівці - Київ - Генічеськ.

Зокрема, з 1 червня по 1 вересня поїзд № 243 буде курсувати з Івано-Франківська в Бердянськ. Він відправлятиметься з Івано-Франківська у 21:55, прибуття до Києва о 8:48 і в Бердянськ о 00:40. Зворотно відправленням з Бердянська у 01:45, прибуття в Київ о 18:45 і в Івано-Франківськ о 5:43.

Поїзд № 114 Чернівці - Київ курсуватиме у Генічеськ з 30 травня по 7 вересня щодня, відправлення з Чернівців у 19:46, прибуття до Києва о 8:06 та Генічеськ в 00:30. Назад відправлення поїзда з Генічеська у 03:45, прибуття до Києва о 19:23 у Чернівці о 7:57.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 30 травня по 15 червня з-за будівництва транспортного шляхопроводу призупиняється залізничне сполучення з Кропивницьким. На вимогу місцевої влади, також змінюється розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, які раніше проходили через Кропивницький. Зокрема, зміни торкнуться і потяга на ділянці Знам'янка - Помічна.

Крім того, "Укрзалізниця" збільшила частоту курсування здвоєних складів на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом "Бориспіль". У зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку, до вже наявного здвоєному експресу, який почав курсувати в травні, додаються ще два.