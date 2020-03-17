УЗ обмежує роботу з/д вокзалів

"Укрзалізниця" вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів у зв'язку з карантином в Україні. Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Повідомляється, що з 12:00 18 березня вводяться обмеження на відвідування вокзалів для запобігання поширення коронавіруса.

"Завтра усі залізничні вокзали будуть закриті для відвідувачів, будуть працювати тільки залізничні каси повернення квитків. На вокзали запускатися одночасно групи людей - не більше 10 осіб", - повідомили в "Укрзалізниці".

Також з 17 березня на всіх залізничних вокзалах відкриті всі каси для зменшення черг.

Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку з поширенням коронавіруса. Зокрема, з 18 березня буде припинено внутрішнє пасажирське сполучення, у тому числі і скасовані всі пасажирські поїзди. У Міністерстві інфраструктури опублікували повний перелік скасованих поїздів.

Також в Укрзалізниці повідомляли, що повернуть повну вартість квитків на скасовані потяги. При цьому повернути квитки можна протягом місяця, а придбані через інтернет через онлайн-сервіси.