УЗ оновила дані про затримку поїздів: графік

Російські окупанти завдали кількох ракетних ударів по території України. З цієї причини затримується низка рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Станом на 22:30 із запізненням рухаються наступні поїзди:
Оновлену інформацію про курсування поїздів Укрзалізниця обіцяє повідомляти в офіційних каналах та через оголошення на вокзалах.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано об'єкт залізничної інфраструктури. Через обстріл припинився рух поїздів.
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