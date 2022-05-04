УЗ обновила данные про задержку поездов: график

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины. По этой причине задерживается ряд рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
По состоянию на 22:30 с опозданием едут следующие поезда:
Обновленную информацию о курсировании поездов Укрзализныця обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.
Ранее мы сообщали, что вследствие ракетного удара по Днепру разрушен объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрела прекратилось движение поездов.
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