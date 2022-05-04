UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ обновила данные про задержку поездов: график

Фото: УЗ обновила график поездов после ракетного обстрела 4 мая (Укрзализныця)
Автор: РБК-Украина

Российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по территории Украины. По этой причине задерживается ряд рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

По состоянию на 22:30 с опозданием едут следующие поезда:

  • №59 Киев - Чоп (+11:44 ч);
  • №149 Полтава - Черновцы (+11:11 ч);
  • №37 Ужгород - Одесса (+11:09 ч);
  • №135 Черновцы - Одесса (+9:53 ч);
  • №38 Одесса - Ужгород (+9:27 ч);
  • №45 Ужгород - Лозовая (+7:56 ч);
  • №2 Харьков - Ивано-Франковск (+7:42 ч);
  • №42 Львов - Днепр (+6:48 ч);
  • №85 Запорожье - Львов (+5:03 ч);
  • №5 Ивано-Франковск - Запорожье (+4:33 ч);
  • №86 Львов - Запорожье (+3:25 ч);
  • №14 Солотвино - Киев (+2:17 ч);
  • №56 Рахов - Киев (+2:02 ч);
  • №13 Киев - Солотвино (+1:32 ча);
  • №749 Киев - Ивано-Франковск (+1:22 ч);
  • №95 Киев - Рахов (+1:16 ч);
  • №715 Киев - Перемышль (+40 мин);
  • №706 Киев - Перемышль (+8 ч);
  • №753 Харьков - Львов (+19 мин);
  • №744 Львов - Дарница (+10:35 ч).

Обновленную информацию о курсировании поездов Укрзализныця обещает сообщать в официальных каналах и через объявления на вокзалах.

Ранее мы сообщали, что вследствие ракетного удара по Днепру разрушен объект железнодорожной инфраструктуры. Из-за обстрела прекратилось движение поездов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяВойна России против Украины