В УЗ назвали причину аварії поїзда на Видубичах

Затримок поїздів через інцидент не зафіксовано
Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" назвало причину аварії поїзда на Видубичах. Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Так, схід вантажних вагонів у районі станції Київ-Деміївська стався через незадовільне утримання під’їзних колій, що не належать "Укрзалізниці".
"Вчора, 28 березня 2019 року, о 22:42 в районі станції Київ-Деміївська на під’їзних коліях, що не належать "Укрзалізниці", стався схід семи вантажних вагонів. Зазначена інфраструктура перебуває на балансі ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", яке не входить до складу "Укрзалізниці", - підкреслюється у повідомленні.
Так, за попередніми даними, причиною сходу став незадовільний стан колій внаслідок неналежного їх утримання з боку власника - ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ". Фахівці ліквідовують наслідки сходу.
"Затримок поїздів через інцидент не зафіксовано. Створена комісія для розслідування причин випадку", - додали в УЗ.
Нагадаємо, з'явилися фото наслідків аварії поїзда на Видубичах у Києві. Фотографії з місця інциденту опублікувала РБК-Україна.
Відзначимо, на Видубичах перекинулися кілька вантажних вагонів, також відомо про пошкодження залізничного полотна. В результаті інциденту потерпілих немає, вагони були завантажені щебенем і належать одній з промислово-будівельних груп.
Як писало РБК-Україна раніше, частина вагонів була завантажена щебенем, інформації про потерпілих немає. Судячи з усього, перекинулися вагони однієї з промислово-будівельних груп.