На Видубичах сталася аварія на залізниці

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

На Видубичах перекинулися сім вантажних вагонів

У Києві на Видубичах з рейок зійшли сім вантажних вагонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

На опублікованих кадрах видно, що крім перекидання вагонів, серйозно пошкоджено залізничне полотно. Частина вагонів була завантажена щебенем, інформації про потерпілих немає. Судячи з усього, перекинулися вагони однієї з промислово-будівельних груп, причини події з'ясовуються.



На Выдубичах с рельс сошло 7 вагонов Опубліковано Информатор Киев Пʼятниця, 29 березня 2019 р.

Нагадаємо, в липні 2018 року в Одеській області на перегоні Іванівка - Веселий Кут зійшли з рейок 14 вантажних вагонів. У зв'язку з інцидентом було порушено графік 20 пасажирських поїздів.



До цього в Дніпрі з рейок зійшли 11 вагонів вантажного поїзда і локомотив. Інцидент стався в в Самарському районі на перегоні Нижньодніпровський вузол - Самарівка. Загиблих і постраждалих в результаті інциденту не було, витоку з цистерн теж. У восьми вагонах був прокат, трубна заготовка і дизпаливо, інші були порожніми. В "Укрзалізниці" зазначили, що аварія поїзда в Дніпрі сталася через крадіжку болтів і скріплень головного шляху.



