В УЗ назвали причину аварии поезда на Выдубичах

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назвало причину аварии поезда на Выдубичах. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, сход грузовых вагонов в районе станции Киев-Демеевская произошел из-за неудовлетворительного содержания подъездных путей, которые не принадлежат "Укрзализныце".

"Вчера, 28 марта 2019 года, в 22:42 в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, не принадлежащих "Укрзализныце", произошел сход семи грузовых вагонов. Указанная инфраструктура находится на балансе ЗАО "Киев-Днепровское МППЖТ", которое не входит в состав "Укрзализныци", - подчеркивается в сообщении.

Так, по предварительным данным, причиной схода стало неудовлетворительное состояние путей вследствие ненадлежащего их содержания со стороны владельца - ЗАО "Киев-Днепровское МППЖТ". Специалисты ликвидируют последствия схода.

"Задержек поездов из-за инцидента не зафиксировано. Созданная комиссия для расследования причин случая", - добавили в УЗ.

Напомним, появились фото последствий аварии поезда на Выдубичах в Киеве. Фотографии с места инцидента опубликовала РБК-Украина.

Отметим, на Выдубичах опрокинулись несколько грузовых вагонов, также известно о повреждении железнодорожного полотна. В результате инцидента пострадавших нет, вагоны были загружены щебнем и принадлежат одной из промышленно-строительных групп.

Как писало РБК-Украина ранее, часть вагонов была загружена щебнем, информации о пострадавших нет. Судя по всему, перевернулись вагоны одной из промышленно-строительных групп.