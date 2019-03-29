В УЗ назвали причину аварії поїзда на Видубичах

Фото: аварія потяга на Видубичах (Віталій Носач/РБК-Україна)

Затримок поїздів через інцидент не зафіксовано

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" назвало причину аварії поїзда на Видубичах. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, схід вантажних вагонів у районі станції Київ-Деміївська стався через незадовільне утримання під’їзних колій, що не належать "Укрзалізниці".

"Вчора, 28 березня 2019 року, о 22:42 в районі станції Київ-Деміївська на під’їзних коліях, що не належать "Укрзалізниці", стався схід семи вантажних вагонів. Зазначена інфраструктура перебуває на балансі ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ", яке не входить до складу "Укрзалізниці", - підкреслюється у повідомленні.

Так, за попередніми даними, причиною сходу став незадовільний стан колій внаслідок неналежного їх утримання з боку власника - ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ". Фахівці ліквідовують наслідки сходу.

"Затримок поїздів через інцидент не зафіксовано. Створена комісія для розслідування причин випадку", - додали в УЗ.

Нагадаємо, з'явилися фото наслідків аварії поїзда на Видубичах у Києві. Фотографії з місця інциденту опублікувала РБК-Україна.

Відзначимо, на Видубичах перекинулися кілька вантажних вагонів, також відомо про пошкодження залізничного полотна. В результаті інциденту потерпілих немає, вагони були завантажені щебенем і належать одній з промислово-будівельних груп.

Як писало РБК-Україна раніше, частина вагонів була завантажена щебенем, інформації про потерпілих немає. Судячи з усього, перекинулися вагони однієї з промислово-будівельних груп.