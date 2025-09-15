Россияне пытаются разрушить ключевые узловые станции, - "Укрзализныця"

"Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", - рассказал Перцовский.

По его словам, речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

"Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", - отметил глава "Укрзализныци".

Он также отметил героизмом сотрудников "Укрзализныци", которые не боятся повторных ударов россиян, выходят и восстанавливают инфраструктуру.

"Даже когда ключевые узловые станции под атакой, мы не отменяем поезда. Мы находим возможности изменения в расписании, но всегда едем. И это отмечают украинцы. Благодарят железнодорожников за такую выносливость", - подчеркнул Перцовский.