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З Єгипту в Україну повернулися вже понад 25 тис. громадян, - МЗС

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 16:07
З Єгипту в Україну повернулися вже понад 25 тис. громадян, - МЗС
Ілюстративне фото (Pixabаy)

Усі громадяни які повернулись з Єгипту, пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах

Сьогодні, 20 березня, через пандемію коронавірусу з Єгипту в Україну повернулися 25 237 громадян, серед яких 830 осіб перебували на карантині в готелях. Про це повідомляє прес-служба МЗС України в Facebook.

Як повідомляється, 22 328 громадян України які прилетіли з Шарм-ель-Шейха, 2909 - з Хургади, а також 830 осіб які перебували на карантині в готелях, пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах.

Посольство також сприяє виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. По можливості такі громадяни відбувають чартерними рейсами з вільними місцями.

У відомстві продовжують складати списки осіб, яким треба допомогти повернутися в Україну. Так 11 осіб, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою, сьогодні повернулися в Україну за сприяння посольства України в Єгипті. Літак авіакомпанії SkyUp спеціально прибув у Хургаду із Шарм-ель-Шейха, щоб повернути українців додому.

Нагадаємо, через коронавірус у світі 64 українських громадян повернули в Україну з Хорватії, але там залишаються ще понад 55 осіб.

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