УЗ призначила ще три додаткових поїзди на Покрову

Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Івано-Франківська, Хмельницького та Ужгорода
"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці, які відзначаються 14 жовтня. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Як наголошується в повідомленні, додаткові потяги курсуватимуть із Києва до Івано-Франківська, Хмельницького та Ужгорода.
Також у приміському сполученні "Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд № 872 Фастів - Шостка, який курсуватиме 12 і 14 жовтня. Відправлення з Фастова в 7:32, прибуття в Київ о 08:45 і в Шостки о 13:25. Назад з Шостки відправлення о 13:50, прибуття до Києва - о 18:17 у Фастів о 19:22.
Нагадаємо, що в жовтні додатковим вихідним вдень буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Дня захисника. Українці будуть мати можливість використовувати три вихідних дні поспіль для святкових подорожей.