УЗ призначила десять додаткових поїздів на Покрову

Фото: вокзал (РБК-Україна)

Поїзди призначено на найбільш популярні напрямки

"Укрзалізниця" призначила десять додаткових поїздів до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, додаткові поїзди курсуватимуть у найпопулярніших напрямках - до Львова, Дніпра, Одеси та Ужгорода.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 12 та 14 жовтня в обох напрямках. З Києва відправлення о 07:42 та прибуття до Львова о 18:13. Зі Львова поїзд вирушить о 11:54 та прибуде до Києва о 21:47.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 12 та 14 жовтня. Відправлення з Києва о 06:17 та прибуття до Ковеля о 15:11. Зворотно поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

Поїзд № 235/236 Київ - Ужгород 13 жовтня о 20:28 відправиться с Києва та прибуде до Ужгорода о 11:58. У зворотному напрямку 14 жовтня поїзд відправиться о 18:15 та прибуде до столиці о 08:37.

Поїзд № 161/162 Київ - Миколаїв курсуватиме 11 та 15 жовтня до Миколаєва, 10 та 14 - до Києва. Відправлення з Києва о 14:35 та прибуття до Миколаєва о 04:35. Зворотно - відправлення о 21:47 та прибуття до Києва о 12:28.

Поїзд № 237 Київ - Дніпро здійснить рейси в обох напрямках 11 та 14 жовтня. З Києва відправлення о 20:28 та прибуття до Дніпра о 06:12. З Дніпра поїзд вирушить о 10:56 та прибуде до Києва о 20:06.

Поїзд № 205 Покровськ - Харків у обох напрямках курсуватиме 13 та 14 жовтня. Відправлення з Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Зворотно поїзд відправиться о 16:44 та прибуде до Покровська о 22:07.

Поїзд № 242/241 Одеса - Дніпро з Одеси курсуватиме 11, 13, 15 жовтня, з Дніпра - 10, 12, 14 жовтня. З Одеси відправлення о 23:48 та прибуття до Дніпра о 09:32. Зворотно відправлення о 22:30 та прибуття до Одеси о 08:10.

Поїзд № 275/276 Дніпро - Львів до Львова курсуватиме 10, 12, 14 жовтня, до Дніпра - 11, 13 та 15 жовтня. З Дніпра поїзд відправлятиметься о 15:36 та прибуватиме до Львова о 11:24. Зі Львова відправлення о 14:13 та прибуття до Дніпра о 08:36.

Поїзд № 168 Львів - Одеса вирушить у рейси 12 та 14 жовтня в обох напрямках. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 779/780 Суми - Вінниця курсуватиме 14 жовтня. З Сум поїзд вирушить о 05:35 та прибуде до Вінниці о 13:10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13:43 та прибуде до Сум о 21:34.

Нагадаєм, у жовтні додатковим вихідним днем буде понеділок, 14 жовтня, коли відзначається День захисника України, який став офіційним святом у 2015 році. Крім того, 14 жовтня є офіційною датою заснування Української повстанської армії (УПА).

Також 14 жовтня відзначається День українського козацтва. Здавна в цей день в Україні також відзначається велике релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Завдяки шанобливому ставленню українського козацтва за цим святом закріпилася ще й друга назва - Козацька Покрова.

Нагадаємо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) восени 2018 року, серед офіційних свят День захисника України є важливим для 14,4% українців.