УЗ назначила еще три дополнительных поезда на Покров

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева до Ивано-Франковска, Хмельницкого и Ужгорода
"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда ко Дню защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы, которые отмечаются 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается в сообщении, дополнительные поезда будут курсировать из Киева до Ивано-Франковска, Хмельницкого и Ужгорода.
Также в пригородном сообщении "Укрзализныця" назначила региональный поезд № 872 Фастов - Шостка, который будет курсировать 12 и 14 октября. Отправление из Фастова в 7:32, прибытие в Киев в 08:45 и в Шостки в 13:25. Обратно из Шостки отправление в 13:50, прибытие в Киев - в 18:17 и в Фастов - в 19:22.
Напомним, что в октябре дополнительным выходным днем будет понедельник, 14 октября, когда отмечается День защитника Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню защитника. Украинцы будут иметь возможность использовать три выходных дня подряд для праздничных путешествий.