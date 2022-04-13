УЗ призначила на сьогодні ряд евакуаційних поїздів зі сходу України: список

На сьогодні, 13 квітня "Укрзалізниця" призначила ряд евакуаційних потягів зі сходу України. Вони, зокрема, слідуватимуть із Покровська та Слов'янська Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Список потягів

Зі станції Покровськ вирушить:

№233 Покровськ - Чоп о 16:30;

Зі станції Слов’янськ вирушить:

№273 Слов’янськ - Львів о 16:30.

При цьому додаткові електропоїзди можуть бути призначені за необхідності диспетчерським розкладом. Громадян просять стежити за оголошеннями на вокзалі.

"Звертаємо увагу пасажирів, які прямують протилежним напрямком, а саме до Лозової або Слов'янська: оформлення квитків відбувається до станції Харків. Відповідно, якщо ви маєте необхідність дістатися Слов'янська зі столиці, шукати поїзд на нашому сайті з продажу квитків необхідно за напрямком Київ-Харків", - пояснюють в УЗ.

У прес-центрі нагадують, що ЗСУ закликають усіх цивільних, а насамперед громадян із дітьми, максимально оперативно покинути території, суміжні з зоною бойових дій.

Контакт-центр УЗ на зв'язку цілодобово за безкоштовним номером 0 800 503 111.

Нагадаємо, для евакуації жителів Луганської області сьогодні запланований гуманітарний коридор. Мешканців просять не зволікати та скористатися ними за можливості.

Додамо, УЗ назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.

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