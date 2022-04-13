Укрзалізниця назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції
Фото: потяги затримують через обстріл станції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
У транспортній компанії уточнили, що ворог атакував ділянку Шепетівка-Бердичів. Наразі просування цією ділянкою відновили.
Перелік потягів, що затримуються:
- №95 Київ-Рахів +6,5
- №149 Київ-Івано-Франківськ +4
- №91 Київ-Львів +1.39
- №29 Київ-Ужгород +3
- №7 Київ-Чернівці +5.30
- №30 Ужгород-Київ +4.30
- №96 Рахів-Київ +5
- №44 Івано-Франківськ-Київ +5
- №2 Івано-Франківськ-Харків +6
- №142 Львів-Лозова +2.5
- №130 Івано-Франківськ-Кременчук +5
- №98 Ковель-Київ +3
- №18 Ужгород-Харків +6
- №97 Київ-Ковель +7,36
- №77 Одеса-Ковель +5,5
- №232 Львів-Дніпро +7,41
- №14 Солотвино-Київ +1,04
- №716 Перемишль-Київ +1,11
Нагадаємо, в ніч на 13 квітня російські військові обстріляли одну із залізничних станцій у центральній частині України.
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