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Синоптик розповіла про погоду на Великдень

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 11:28
Синоптик розповіла про погоду на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У деяких областях очікуються дощі з грозами

Погода в Україні на Великдень 28 квітня буде теплою, однак у деяких областях очікуються дощі. Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко. 

За попередніми прогнозами, у ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область. 

У західних областях вдень 28 квітня похолодає на 3-6 градусів. На решті території України в неділю ще побуде тепла погода. 

Крім того, синоптик повідомила, що заморозки з України відступають. Завтра в Україні очікується вдень +15-22 градуси.

У Києві середа буде сухою, із сонцем та з температурою повітря близько +20 градусів.

Синоптик розповіла про погоду на Великдень

Раніше повідомлялося, що погода в Україні 23 квітня очікується теплою, вночі очікуються заморозки і сильний вітер на заході країни. 

РБК-Україна писало, що у західних областях очікуються дощі та сильний вітер. В цілому по країні без опадів, лише вночі на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, в горах з мокрим снігом.

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