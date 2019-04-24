УЗ призначила вже 24 додаткові поїзди до великодніх вихідних

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього планується призначення близько 30 поїздів

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд № 249 Київ - Чернівці до великодніх свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Загалом на Великодні та травневі свята вже призначено 24 додаткові поїзди та додаткові рейси п’яти графікових поїздів. Також Укрзалізниця призначила поїзд № 210 Київ - Маріуполь, яким вирушать учасники фестивалю "Гогольфест".

Всього УЗ планує призначити до 30 пасажирських поїздів на 100 рейсів, що дозволить забезпечити додаткове перевезення понад 100 тис. пасажирів.

Заплановані додаткові пасажирські поїзди в сполученнях Київ - Львів, Київ - Чернівці, Київ - Дніпро, Дніпро - Одеса, Харків - Одеса, Львів - Запоріжжя.

Наразі призначено такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ - Львів відправленням з Києва та Львова 26, 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 197/198 Київ - Ковель курсуватиме з Києва та Ковеля 26, 30 квітня та 4 травня.

№ 207/208 Київ - Ужгород відправленням з Києва 26, 30 квітня та 3 травня, з Ужгорода - 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 235/236 Київ - Ужгород відправленням з Києва 25, 29, 30 квітня, 3 та 4 травня з Ужгорода поїзд відправлятиметься 26, 27 квітня.

№ 211/212 Київ - Львів курсуватиме з Києва та Львова 25, 26 квітня, зворотно із Львова - 25 та 27 квітня.

№ 217/218 Київ - Львів здійснить рейси з Києва 29, 30 квітня, 3 та 4 травня, зі Львова – 30 квітня та 4 травня.

№ 755/756 Київ - Львів відправиться до Львова 27 квітня та 2 травня. У зворотному напрямку 26 квітня та 1 травня.

№ 177/178 Київ - Хмельницький відправленням з Києва та Хмельницького 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 293/294 Київ - Хмельницький курсуватиме з Києва 1 та 6 травня, з Хмельницького 26 квітня та 5 травня.

№ 249/220/250 Київ - Чернівці до Чернівців вирушить 26, 29 квітня та 3 травня. З Чернівців - 27, 30 квітня та 4 травня.

№ 295/296 Київ - Жмеринка відправиться з Києва 27 квітня та 5 травня, зі Жмеринки 25 та 30 квітня.

№ 161/162 Київ - Миколаїв здійснить рейси з Києва 25, 27 квітня, 1 та 5 травня, з Миколаєва 24, 26, 30 квітня та 4 травня.

№ 221/222 Київ - Одеса курсуватиме з Києва 28 квітня та 6 травня, з Одеси 25 та 29 квітня.

№ 223/224 Київ - Одеса курсуватиме з Києва та Одеси 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 297/298 Київ - Херсон відправиться з Києва 30 квітня, 4 травня, з Херсона 27 квітня.

№ 179/180 Київ - Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 26, 27 квітня, 1 та 5 травня.

№ 282/237 Київ - Дніпро відправлятиметься із Києва та Дніпра 26 квітня та 1 травня.

№ 283/284 Київ - Кривий Ріг відправиться з Києва 5 травня, з Кривого Рогу 25 квітня.

№ 292/291 Київ - Дніпро курсуватиме до Києва 1 та 5 травня, зворотно із Дніпра 26 квітня та 3 травня.

№ 163/164 Київ - Харків здійснить рейси з Києва та Харкова 27 квітня та 1 травня.

№ 205/206 Покровськ - Харків курсуватиме щоденно з 24 квітня по 6 травня в обох напрямках.

№ 258/227 Одеса - Ужгород 26, 30 квітня вирушить з Одеси, з Ужгорода 27 квітня та 1 травня.

№ 167/168 Львів - Одеса курсуватиме 26, 27, 30 квітня, 1 та 5 травня зі Львова та Одеси.

№ 232 Львів - Запоріжжя курсуватиме до Запоріжжя 25 квітня, 1, 3 та 5 травня. До Львова поїзд вирушить 26 квітня, 2, 4 та 6 травня.

Також призначені додаткові рейси для поїздів:

№ 111/112 Харків - Львів, з Харкова 25, 27, 29 квітня, 1, 3, 5 травня. Зі Львова поїзд вирушить 26, 28, 30 квітня, 2, 4, та 6 травня.

№ 669/670 Кременчук - Бахмач, відправлення з Кременчука та Бахмача 2 травня.

№ 773/774 Київ - Шостка, відправлення з Києва та Шостки 1 травня.

№ 781/782 Київ - Черкаси, відправлення з Києва та Черкас 1 травня.

№ 779/780 Суми - Київ - Вінниця, відправлення із Сум та Вінниці 25, 26 квітня, 1 та 3 травня.

Нагадаємо, наприкінці квітня - початку травня для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде п'ять вихідних днів поспіль - з 27 квітня по 1 травня.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні на Великдень 28 квітня буде теплою, однак у деяких областях очікуються дощі. У ніч на неділю дощі та подекуди грози пройдуть у західних областях України, вдень 28 квітня на заході також періодично дощитиме і волога хмарність пошириться на Житомирську, Вінницьку та Київську область.