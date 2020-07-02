УЗ призначила ще шість регіональних поїздів

"Укрзалізниця" призначила рейси шести регіональних поїздів. Вони будуть курсувати з Києва до Жмеринки, Фастів, Шостку, Конотоп, Неданчичах і Славутич з 3 липня у передвихідні та вихідні дні.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

зокрема, були призначені наступні рейси:

№867/868 Київ - Жмеринка - Київ;

№884/883 Фастів - Зернове - Київ-Волинський;

№896/895 Київ-Волинський - Конотоп, Шостка - Київ-Волинський;

№888/887 Київ-Волинський - Ворожба - Фастів;

№880-879/882-881 Київ-Волинський - Славутич - Фастів;

№ 866/865-864/863 Київ-Волинський - Неданчичі - Київ-Волинський.

В УЗ нагадали, що на період карантину діють обмеження на проїзд у поїздах.

"Діють обмеження по кількості пасажирів у межах 50 відсотків кількості місць для сидіння. Також обов'язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту", - повідомили в "Укрзалізниці".

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" призначила шість поїздів до морським курортам.

Також повідомлялося, що у Волинській і Рівненській областях відновили рух приміських поїздів.