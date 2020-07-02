УЗ призначила ще шість регіональних поїздів

Потяги курсуватимуть із Києва до Жмеринки, Фастів, Шостку, Конотоп, Неданчичах і Славутич
"Укрзалізниця" призначила рейси шести регіональних поїздів. Вони будуть курсувати з Києва до Жмеринки, Фастів, Шостку, Конотоп, Неданчичах і Славутич з 3 липня у передвихідні та вихідні дні.
Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
зокрема, були призначені наступні рейси:
В УЗ нагадали, що на період карантину діють обмеження на проїзд у поїздах.
"Діють обмеження по кількості пасажирів у межах 50 відсотків кількості місць для сидіння. Також обов'язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту", - повідомили в "Укрзалізниці".
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзализныця" призначила шість поїздів до морським курортам.
Також повідомлялося, що у Волинській і Рівненській областях відновили рух приміських поїздів.
Автор: Игорь Литвиненко