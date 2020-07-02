УЗ назначила еще шесть региональных поездов

"Укрзализныця" назначила рейсы шести региональным поездам. Они будут курсировать из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичах и Славутич с 3 июля в предвыходные и выходные дни.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укзализныци".

В частности, были назначены следующие рейсы:

№867/868 Киев - Жмеринка - Киев;

№884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский;

№896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№880-879/882-881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов;

№ 866/865-864/863 Киев-Волынский - Неданчичи - Киев-Волынский.

В УЗ напомнили, что на период карантина действуют ограничения на проезд в поездах.

"Действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50 процентов количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты", - сообщили в "Укрзализныци".

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам.

Также сообщалось, что в Волынской и Ровенской областях возобновили движение пригородных поездов.