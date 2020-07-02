УЗ назначила еще шесть региональных поездов

Поезда будут курсировать из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичах и Славутич
"Укрзализныця" назначила рейсы шести региональным поездам. Они будут курсировать из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичах и Славутич с 3 июля в предвыходные и выходные дни.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укзализныци".
В частности, были назначены следующие рейсы:
В УЗ напомнили, что на период карантина действуют ограничения на проезд в поездах.
"Действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50 процентов количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты", - сообщили в "Укрзализныци".
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила шесть поездов к морским курортам.
Также сообщалось, что в Волынской и Ровенской областях возобновили движение пригородных поездов.
Автор: Игорь Литвиненко