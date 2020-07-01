УЗ призначила ще шість поїздів до морських курортів

Поїзди призначені до Херсона, Бердянська і Новоолексіївку
"Укрзалізниця" призначила ще шість поїздів до курортних міст України. З цього тижня відновлюють курсування поїздів в Херсон, Бердянськ та Новоолексіївку.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
Зокрема було призначено наступні поїзди:
"Для посадки у поїзді пасажири обов'язково повинні одягнути захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці у вагон. Враховуючи заходи безпеки пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах. Тимчасово поїзд не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби", - зазначили в УЗ.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії і в залізничних касах.
Раніше РБК-Україна писало, що у Волинській і Рівненській областях відновили рух приміських поїздів.
Також повідомлялося, що поїзд Київ-Лисичанськ продовжать до Попасній (Луганська область).
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Автор: Игорь Литвиненко