"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні свята: розклад

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні та різдвяні свята. Також перевізник подовжив кілька рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

"У зв'язку з підвищеним попитом на "лижні" напрямки,"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди, збільшує періодичність, додає більше вагонів і продовжує маршрути окремих рейсів на найпопулярніших напрямках", - йдеться в повідомленні перевізника.

Розклад додаткових поїздів

Додаткові поїзди до новорічних та різдвяних свят:

№235/236 Київ - Ужгород відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 Грудня. Зворотно - з 24 грудня по 11 січня, крім 31 Грудня;

№249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 Грудня. Зворотно - з 24 грудня по 12 січня, крім 31 Грудня;

№259/260 Суми, Київ - Ворохта відправлятиметься через день із Сум з 24 грудня по 10 січня. Зворотно - з 25 грудня по 11 січня;

№123/124 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня. Зворотно-29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня;

№211/212 Харків - Львів відправлятиметься через день з Харкова з 24 грудня по 10 січня. Зворотно - з 25 грудня по 11 січня;

№167/168 Львів - Одеса відправлятиметься зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня. Зворотно-29, 30 грудня та 3, 9 січня;

№238/237 Одеса - Ужгород відправлятиметься через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня. Зворотно - з 25 грудня по 10 січня;

№201/202 Ковель - Київ відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня. Зі столиці - 24, 30 грудня та 5 січня;

№197/198 Ковель - Київ відправлятиметься з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня. Зі столиці-30 грудня і 3, 9, 10 січня.

Розклад подовжених маршрутів

УЗ подовжила наступні маршрути:

№75/76 Кривий Ріг-Київ до Хмельницького;

№779/780 Суми-Київ до Вінниці;

№57/58 Київ-Яремча до Ворохти.

Збільшено періодичність курсування поїзда № 757/758 Київ - Могилів-Подільський. У період Новорічних свят склад відправлятиметься зі столиці 27, 30 грудня і 3 січня. Зворотно-28, 31 Грудня та 4 січня.