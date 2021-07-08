УЗ призначила ще один поїзд в Бердянськ: розклад та графік

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Бердянськ. Він почне курсувати з 12 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
З наступного тижня почнеться курсування додаткового двогрупного нічного поїзда №250/261-262/249 Кременчук, Полтава, Харків - Бердянськ.
Поїзд №250/249 Кременчук, Полтава - Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27.
Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.
Поїзд №261/262 Харків - Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах.
У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.
Раніше повідомлялося, що УЗ прискорює поїзд з Києва до Бердянська.
Нагадаємо, на початку літа УЗ призначила 11 додаткових потягів до моря.