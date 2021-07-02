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УЗ прискорює поїзд з Києва до Бердянська

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 14:12
УЗ прискорює поїзд з Києва до Бердянська Фото: поїзд на платформі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поїзд з Києва до Бердянська прибуватиме на дві з половиною години раніше. Зміни пояснюються зручністю для пасажирів на популярному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр " Укрзалізниці".

З 6 липня щоденний поїзд №227/228 перебуватиме в дорозі на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

Даний поїзд відправлятиметься з Києва о 19:19, а до Бердянська прибуватиме о 10:40. У зворотному напрямку поїзд відбуватиме за старим розкладом, о 17:22, а прибуватиме до Києва о 9:18 - на 37 хвилин раніше, ніж до змін у розкладі.

Також повідомляється, що зупинка на станції Дніпро-Лоцманська буде скасована, замість неї в обох напрямках поїзд буде слідувати через станцію Дніпро-Головний. А прибуття і відправка від станції ім. Тараса Шевченка в напрямку Києва буде раніше - о 5:54-5:57 замість 5: 55-6: 15 Як було раніше.

В АТ "Укрзалізниця" продовжують реалізовувати обіцяну програму економії 1 млн годин в дорозі протягом року за рахунок зміни графіків руху і прискорення поїздів. Впроваджені зміни дозволяють пасажирам заощадити 115 000 годин в дорозі до кінця літа.

Нагадаємо, що з 1 липня "Укрзалізниця" запустила потяг до Словаччини.

Також "Укрзалізниця" попередила про можливу затримку поїздів у зв'язку з погіршенням погодних умов.

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